Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığını saptadığı 4 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken, 31 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-11-06 11:43:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.