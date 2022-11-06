Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığını saptadığı 4 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-06 11:43:23



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