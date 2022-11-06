Gaziantep FK - Kayserispor maçının ardından



Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Kayserispor´a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini anlattı. Erol Bulut, istifa ile ilgili yöneltilen soruya ise maç kötü gidince veya mağlup olunca taraftarların tepki gösterdiğini belirterek, istifa konusu ile ilgili yönetim ile görüşülmesi gerektiğini, kendisinin işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

Erol Bulut, şöyle dedi: "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oynadığımız oyun ile bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama değerlendiremedik. Toplu ve topsuz oyunlara çalıştık ama sahaya yansıtamadık. Ürettiğimiz zaman zor atıyoruz ve rakip gelince kolay gol yiyoruz. Pozisyonlara baktığımızda ilk yarıdaki şanslarımızı değerlendirseydik daha farklı bir maç olurdu. Futbol böyle bir oyun. Yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz takdirde mağlup oluyorsunuz. Futbolcularımızın arasında ya da benimle onların arasında herhangi bir sorun yok. Oyuna giren futbolcularımız bize istediğimiz katkıları sağlamadı. Maç kötü gidince veya mağlup olunca taraftarlar tepki gösterebiliyorlar. O konuya farklı bir cevap verebilirim. Kimlerin ne yaptığını iyi biliyoruz. Cevabım bu olsun taraftarın neden öyle bağırdığı konusunda. Devamını getirmeyeceğim. Sezon başında 2-3 transfer yapmak istedik ama yapamadık. Mevcut arkadaşlarla oyunumuzu sürdürüyoruz. Ocak ayında transfer yapacak mıyız bilmiyorum bunu yönetimle konuşmamız gerekiyor. İstifa konusu ile ilgili sorduğunuz soruları yönetime iletmeniz gerekiyor bana değil. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."

ÇAĞDAŞ ATAN: OYUNCULARIM İYİ SAVAŞTI

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise takımının 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiğini söyledi. Atan, önemli bir 3 puan aldıklarını ve ilk 8´deki yerlerini sağlamlaştırmanın yanı sıra ilk 5´e girme durumundan dolayı önemli bir motivasyon elde ettiklerini kaydetti.

Çağdaş Atan, "Bence çok iyi bir Anadolu mücadelesi oldu. İyi ve kaliteli bir maçtı. Gönül rahatlığı ile şunu söylemeliyim ki pozisyona girme anlamında biz daha planlıydık. Oyuncularımı kutluyorum. Gaziantep iyi bir takım, karambolde bize zorluk çıkardı. Gaziantep FK duran toplarda çok etkili. Golü beklemediğimiz yerden yedik ama oyun geneline baktığımız zaman oyuncularımız iyi savaştı. Maç içerisindeki 90 dakika boyunca sıkıntı, zorluk, fedakarlık hepsini yaşadık. Sonuç olarak 3 puan aldık. Bu maç bizim için kırılma maçı gibiydi. İlk 8´deki yerimizi sağlamlaştırma ve ilk 5´e girme durumumuz bizim motivasyon kaynağımız oldu. Maç geneline dönecek olursak topa sahip olma ve pozisyona girme anlamında daha etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Taraftarlarımız da bize iyi destekler verdi. Haftaya güzel bir Anadolu derbisi olacak. O stadı doldurmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Bizim için çok önemli olan önümüzdeki maça konsantre olmuş durumdayız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut´un açıklamaları

Çağdaş Atan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-11-06 17:22:01



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