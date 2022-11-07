Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk'ün cenazesi Gaziantep'te

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki üs bölgesine teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk´ün (21) cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi.

Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, şehit oldu. Öztürk´ün cenazesi, bugün askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehit Öztürk´ün cenazesini Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin annesi Zeliha Öztürk, babası Hasan Öztürk ve yakınları karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Şehit Mustafa Öztürk, öğle vakti Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi´nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-11-07 12:29:36



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