Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, yalnız yaşayan Arif Döneroğlu (71), evinde ölü bulundu.
Aydınlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği İslahiye Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Arif Döneroğlu'na ulaşamayan yakınları, evine gitti. Yanlarındaki anahtarla içeri giren yakınları, Döneroğlu'nu hareketsiz bulunca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Döneroğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-11-07 15:09:31
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