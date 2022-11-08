Otomobille gelip, 1 çuval fıstığı çaldılar

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, otomobille iş yerinin önündeki bir çuval fıstığı çalan 2 şüpheliden biri yakalandı, diğeri aranıyor. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Fıstıkçılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önündeki fıstık çuvalı, 4 Kasım sabah erken saatlerde çalındı. İş yeri sahibi fıstığın çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 2 şüphelinin, otomobille iş yerinin önüne geldiğini ve bir çuval fıstığı çalarak uzaklaştıklarını belirledi. Görüntülerden kimliği belirlenen şüphelilerden A.C.Y., polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.Y, tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, kimliği belirlenen ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-08 13:28:09



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