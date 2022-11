Evde çıkan yangında küçük Ebrar, dumandan etkilendi

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te 3 katlı evin 2´nci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında, içeride yalnız başına bulunan Ebrar Ok (4) dumandan etkilendi.

Girne Mahallesi´nde bugün öğleden sonra 3 katlı bir evin 2´nci katında oturan Ok ailesinin evinden yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada binada bulunanlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. Yangın çıkan evde yalnız başına bulunan Ebrar Ok ise itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen küçük Ebrar, özel bir hastaneye götürüldü. Annesinin komşuya giderken evde yalnız başına bıraktığı Ebrar Ok'un, gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıktığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-11-08 16:31:31



