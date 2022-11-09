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Gaziantep'teki PTT soyguncusu, İstanbul'da yakalandı

DHA

Gaziantep'teki PTT soyguncusu, İstanbul'da yakalandı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, yüzünü maskeyle gizleyip, girdiği PTT şubesinde silah tehdidiyle 10 bin lira çalan M.Ç., kimliği belirlenerek kaçtığı İstanbul'da yakalandı.
Kayaönü Mahallesi'nde 31 Ekim'de meydana gelen olayda, PTT şubesine giren ve yüzünü maskeyle gizleyen şüpheli, tabancayla görevlileri tehdit ederek veznedeki 10 bin lirayı alıp, kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, M.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, olayın ardından kentten kaçtığı belirlenen M.Ç., İstanbul'da gizlendiği adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Gaziantep'e getirilen M.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-11-09 12:53:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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