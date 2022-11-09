Kameradan belirlenip yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, bir iş yerinden hırsızlık yapan ve kimlikleri güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, lastik satışı yapılan iş yerinde 5 Kasım'da hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahibinin durumu fark ederek ihbarda bulunmasının ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelilerinin M.G. ve C.D. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-11-09 16:51:28
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