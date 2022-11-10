Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis operasyonunda 2 kilo 120 gram eroin ile 5 gram metamfetamin ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. 'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını da kapsayan çalışmada şüphelileri tespit eden ekipler, 2 araç ve 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 2 kilo 120 gram eroin ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi, 9 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-10 11:46:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.