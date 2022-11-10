Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis operasyonunda 2 kilo 120 gram eroin ile 5 gram metamfetamin ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. 'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını da kapsayan çalışmada şüphelileri tespit eden ekipler, 2 araç ve 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 2 kilo 120 gram eroin ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi, 9 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-11-10 11:46:14
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