Gaziantep'te inşaat kazı alanında patlama: 2 yaralı



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te inşaat temeli çalışması sırasında meydana gelen patlamada, kazı alanından sıçrayan taş ve kaya parçalarının seyir halindeki bir otomobile isabet etmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi´nde bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaat temeli açmak için kazı yapılan alanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle inşaat kazı alanından sıçrayan taş ve kaya parçalarının yoldan geçmekte olan bir otomobile isabet etmesi ile 2 kişi hafif yaralandı. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Patlamanın çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-11-10 21:09:16



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