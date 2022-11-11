Gaziantep'te fabrikadaki yangın, depoya da sıçradı



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, yanındaki depoya da sıçradı. Alevler 3 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanındaki gıda deposuna da sıçradı. İhbarla bölgeye 38 araç ile 57 personel gönderildi. 3 saat süren çalışmalar sonrası alevler, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, fabrika ile depoda zarar oluştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-11-11 09:57:16



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