Rezidansta bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli tutuklandı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te oturdukları rezidansta yöneticiyle tartıştıktan sonra yönetim ofisine el yapımı patlayıcı attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur K. ve birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.H., tutuklandı.

Olay, dün sabah karşı Güneykent Mahallesi´nde 80 daireli bir rezidansta meydana geldi. Uğur K.'nin dairesinde gece elektrik kesildi. Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur K. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Uğur K., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı. Patlamayla birlikte yönetim ofisinde ve bina girişi hasar gördü.

Patlamayla birlikte olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur K. ve birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.H.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Uğur K.'nin dairesinde yapılan aramada ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur K. ve E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uğur K. ve E.H., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-11-11 14:33:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.