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Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)TÜRKMENİSTAN'da trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TIR şoförü Şeyhmus Kara (57), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Türkmenistan'da 23 Ekim Pazar günü meydana gelen kazada TIR şoförü Şeyhmus Kara, ağır yaralandı. Carcu kentindeki hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kara, 8 Kasım Salı günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kara´nın cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından konsolosluk aracılığıyla dün Türkiye'ye getirildi. 4 çocuk babası Şehymus Kara, bugün İslahiye'nin Altınüzüm Mahallesi´nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-11-11 15:18:17



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