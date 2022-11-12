Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkındaki 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari C.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, C.B.'yi bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. C.B., yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-12 11:40:55



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