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Özhaseki: CHP, algı belediyeciliği için İstanbul'da 845 milyon lira harcadı

DHA

Özhaseki: CHP, algı belediyeciliği için İstanbul'da 845 milyon lira harcadı


Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyeler tarafından 'algı belediyeciliği' oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Hizmet etmeyen belediyelerin çalışıyor gibi gösterildiğini belirten Özhaseki, "Algı için sadece İstanbul´da 845 milyon para harcandı" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı, Gaziantep'te düzenlendi. Otelde yapılan toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. Programın açılışında konuşan AK Parti'li Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından "Önceki dönemlerde terminallerde aç yatan insanlar vardı" açıklamasının çarpıtıldığını söyledi. Hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerinin AK Parti döneminde verildiğine dikkat çeken Özhaseki, "Bizler göreve geldik ve 'Hizmet edeceğiz' dedik. Mazeret üretmeden iş başına geldik. Hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdik. Sosyal belediyeciliğin de yine en güzel örneklerini verdik. Aşevleri açtık, sağlık ocakları açtık, fakir fukaraların evlerine hizmetler yaptık. O tarihlerde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verdik. Terminallerde, garlarda yatan insanlar vardı. Ben bunu söylediğimde Meral hanım beni eleştirmişti ama benim kastettiğim şey; bizden önceki dönemlerde garlarda, terminallerde aç ve ilaçsız yatan insanlar vardı şeklindeydi sonra biz göreve geldik huzurevleri yaptık. Onlara uygun tesisler yaptık. Garlarda, terminallerde yaşayan insanları oralardan alıp insanca yaşamalarını sağladık. Hanımefendi neden lafımı çarpıtıyorsun sen?" dedi. 
`ALGI BELEDİYECİLİĞİ´
Türkiye´de son dönemlerde algı belediyeciliği oluşturulmaya çalışıldığını ve bu algı için belediyelerden milyonlarca lira bütçe çıkarıldığını kaydeden Özhaseki, "Türkiye´de yeni model bir belediyecilik anlayışı çıktı. Bu model nedir, diye sorarsanız; algı belediyeciliği. Hizmet yok ama hizmet varmış gibi gösterme yarışı var. Arkadaş iş başında değil ama gece gündüz iş başındaymış gibi göstermeye çalışıyor kendisini. Bunun için de büyük paralar harcanıyor. İstanbul belediyesi algı belediyesi için geçen yıl 845 milyon para harcamış. Arkadaşlarımız burada 1 milyon bile veren yoktur. Bu nasıl bir para? Sosyal tesislerin bakımı için 12 milyon ayrılıyor İstanbul´da. Yine deprem için 495 milyon lira ayrılıyor ama algı belediyeciliği için 845 milyon lira ayrılıyor. Tek derdi 'Beni çalışıyormuş gibi sempatik bir adam gibi gösterin' hatta 'Beni cumhurbaşkanı adayı gösterin' diyor. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum yeni model belediyecilik anlayışı bu oldu. Karşı grubun belediyecilik anlayışı bu oldu" diye konuştu.
`25 BİN KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKTILAR´
Mehmet Özhaseki, asla işçi çıkarmayacaklarını söyleyen CHP'li belediyelerden 25 bin işçinin çıkarılarak kendi parti mensuplarının işe alındığını belirtti. AK Parti iktidarı olarak CHP'li belediyelerin mecliste iş yapması için verilen tekliflerin tamamına yakınına 'evet' denildiğini söyleyen Özhaseki, "Bunların zaten hizmette gözleri yok. Nihayetinde kulübe gibi 3-5 tane yeri hizmet, diye yutturmaya çalışıyorlar. Her söylediklerinin de tersini söylüyorlar. Göreve gelirken 'Biz bir tane bile işçi çıkarmayacağız', 'İşçi çıkarırsak namussuzuz, şerefsiziz' dediler. Bu belediyelerden 25 bin kişi çıkarıldı ve işsiz bırakıldı. Diyeceksiniz belki çok çalışan vardı da işten attı ama öyle değildi. Bunların yerine 65 bin kişi işe alındı. Sadece İstanbul'da 45 bin kişi işe alındı. Bölüşerek 'Şu partiye bu kadar, bu partiye bu kadar' diyerek dağılım yaptılar. Sürekli 'Önümüzü kesiyorlar' diyorlar. Meclislerde 'hayır' verdiğimiz tekliflerin oranı sadece yüzde 2. Verdikleri tekliflerin yüzde 98´ine 'evet' demişiz. İstanbul belediyesi 22 tane borçlanma istemiş 21 tanesine 'evet' demişiz. Kadir ağabey döneminde biz borçlanma için geldiğimizde hepsine 'hayır' demişlerdi. Hiçbir şekilde önlerini kesmiyoruz" dedi. DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-11-12 13:55:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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