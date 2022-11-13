Kırmızıya dönen Karasu Çayı için inceleme



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde rengi kırmızıya dönen Karasu Çayı'nda numune alınıp, inceleme başlatıldı.

Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Elbistan Höyüğü Mahallesi'ndeki Karasu Çayı'nın renginin kırmızıya döndüğünü ve kötü koku yaydığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye giden jandarma, zabıta ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sudan incelenmek üzere numune aldı. Ekipler, inceleme sonrası renk değişimi ile kokunun nedeninin belli olacağını söyledi. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Yıldız, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ve tedirgin olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-11-13 15:40:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.