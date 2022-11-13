Kırmızıya dönen Karasu Çayı için inceleme

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde rengi kırmızıya dönen Karasu Çayı'nda numune alınıp, inceleme başlatıldı.
Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Elbistan Höyüğü Mahallesi'ndeki Karasu Çayı'nın renginin kırmızıya döndüğünü ve kötü koku yaydığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye giden jandarma, zabıta ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sudan incelenmek üzere numune aldı. Ekipler, inceleme sonrası renk değişimi ile kokunun nedeninin belli olacağını söyledi. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Yıldız, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ve tedirgin olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-11-13 15:40:59
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