Gaziantep'te inşaat alanındaki patlama, dinamitten kaynaklanmış



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te inşaat temelinde yaşanan patlamanın dinamitten kaynaklandığı tespit edildi. İzinsiz dinamit kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 10 Kasım'da Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Temel açmak için kazı yapılan alanda patlama oldu. Patlamayla birlikte savrulan taş ve kaya parçaları, yoldan geçen otomobile isabet etti; 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, patlamanın dinamitten kaynaklandığını belirlendi. Polis, izinsiz dinamit kullanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ve M.T. tutuklandı, S.K. ve T.K. ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2022-11-13 17:50:08



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