Gaziantep'te kumar oynayan 44 kişiye 25 bin 564 TL ceza



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği operasyonda kumar oynayan 44 kişiye, toplam 25 bin 564 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşgör Mahallesi´ndeki bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı kahvede 44 kişi kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında kişi başı 581 TL olmak üzere 25 bin 564 TL ceza kesildi. 2 televizyon, 1 kamera sistemi, 1 kayıt cihazı ile kumar oynamada kullanılan materyallere el koyan ekipler, iş yeri sahibini gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-14 15:26:24



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