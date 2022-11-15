Hafif ticari araçtaki 33,2 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu 

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Onix' ile hafif ticari araçta yaptığı aramada, 18 kilo 900 gram esrar ile 14 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine araçları durdurarak aradı. Plakası açıklanmayan hafif ticari araçta da eğitimli köpek 'Onix' kullanılarak yapılan aramada; 18 kilo 900 gram esrar ile 14 kilo 300 gram skunk bulundu. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-11-15 11:25:43
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