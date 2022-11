2 tonluk su aygırlarına özel kış menüsü

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde 2 ton ağırlığındaki su aygırları için özel kışlık menüler hazırlandı. Kışlık kafeslerine alınan su aygırları, mevsim boyunca soğuktan etkilenmemeleri için enerji sağlayacak kurutulmuş incir, üzüm ve keçi boynuzu ile besleniyor.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla hayvanlar için kış hazırlıkları başladı. Kışlık kafeslerine alınan hayvanlar, teknolojik altyapısıyla yerden ısıtmalı kafeslerde barındırılacak ve yüksek kalorili gıdalar ile beslenecek. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılırken, sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri de mevsime göre hazırlanıyor.

1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde, 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, her biri 2 ton ağırlığında 3 su aygırı da bulunuyor. Kışlık barınaklarına alınan ve görevliler tarafından biber, elma, havuç, ıspanak, kabak gibi besin değeri yüksek meyve ve sebzeler ile beslenen su aygınlarına kışın enerjilerinin yüksek tutulması için kurutulmuş incir, üzüm ve keçi boynuzu takviyesi yapılıyor. Görevlilerin elleri ile beslediği su aygırları, ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

'YAĞ TABAKASININ ARTMASI GEREK'

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, havaların soğumasıyla hayvanları kışlık barınaklarına almaya başladıklarını söyledi. Kış aylarında menülerin de değişmeye başladığını ve hayvanları daha çok enerji verecek besinler ile beslemeye başladıklarını anlatan Özsöyler, şunları kaydetti:

"Su aygırları için de kışa özel menü hazırladık. Hipopotamları elma, havuç, ananas, pırasa, biber, domates, limon, kış kabağı gibi meyve-sebze ağırlıklı besinlerle besliyoruz ama bu hayvanların derilerinin altındaki yağ tabakalarının üşümemeleri için enerjilerinin artması gerekiyor. Havaların soğumasıyla birlikte hayvanları daha çok enerji verecek ve kendilerini daha çok sıcak tutacak besinlerle beslemeye başladık. Kışlık menülerimiz şu anda verilmeye başlandı. Hayvanlarımızı kuru incir, kuru üzüm gibi kendilerini sıcak tutacak besinlerle besliyoruz. Hipopotamların biz de hem yazlık hem kışlık barınakları mevcut. Özellikle bu hayvanlar suyu ve çamuru çok seven hayvanlardır. Bu hayvanların derilerinin mutlak suretle kurumaması gerekiyor, bu yüzden sulu alanları tercih ediyorlar. Bu nedenle su aygırlarımızın yazlık ve kışlık barınaklarında havuzlarımız bulunuyor. Kışlık havuzlarımız aynı zamanda ısıtmalı havuzlardır. Kışın da havuzlarını ısıtarak kendilerine doğal bir ortam sağladık. Doğal yaşam merkezimizde 3 tane hipopotam bulunmakta. Bunlar dev hipopotamlar. Şu anda hipopotamlarımızı elma, havuç, ananas, pırasa, biber, domates, kış kabağı gibi meyve sebze ağırlıklı besliyoruz. Yine bunun yanında kuru yonca, kuru üzüm, kuru incir, keçiboynuzu gibi takviye ürünlerle destekliyoruz. Çünkü bu hayvanların derilerinin altındaki yağ tabakalarının üşümemeleri için artması lazım. Bu yağ oranlarını artırmak için hem enerji verecek hem de yağ tabakası oluşturacak besinlerle kendilerini besliyoruz. Her hipopotamımız günde yaklaşık olarak 50 kilo meyve ve sebze tüketiyor. Bu hayvanlarımıza ayrıca enerjilerini yüksek tutmak için kuru incir, yonca, üzüm ve keçiboynuzu takviyesi yapıyoruz."

11 AYDA 4 MİLYON 100 BİN ZİYARETÇİ

Gaziantep Hayvana Bahçesi'nin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Özsöyler,

''Doğal yaşam parkımız Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü dünyanın ise 4'üncü doğal yaşam parkı. Burada yıllık 5 milyon misafir ağırlıyoruz. Burası Türkiye'nin her noktasından ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi sürecinde biraz ziyaretçi sayımız düşmüştü. Pandemi sonrasında insanlar açık alanlara daha çok revaç göstermeye başladı. Şu ana kadar 4 milyon 100 bin ziyaretçimiz oldu. Yıl sonuna kadar bu rakamı 5 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Okulların ara tatil olmasıyla birlikte ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış yaşandı" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

