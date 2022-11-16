2 tonluk su aygırlarına özel kış menüsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 tonluk su aygırlarına özel kış menüsü

DHA

2 tonluk su aygırlarına özel kış menüsü


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde 2 ton ağırlığındaki su aygırları için özel kışlık menüler hazırlandı. Kışlık kafeslerine alınan su aygırları, mevsim boyunca soğuktan etkilenmemeleri için enerji sağlayacak kurutulmuş incir, üzüm ve keçi boynuzu ile besleniyor.
Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla hayvanlar için kış hazırlıkları başladı. Kışlık kafeslerine alınan hayvanlar, teknolojik altyapısıyla yerden ısıtmalı kafeslerde barındırılacak ve yüksek kalorili gıdalar ile beslenecek. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılırken, sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri de mevsime göre hazırlanıyor.
1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde, 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, her biri 2 ton ağırlığında 3 su aygırı da bulunuyor. Kışlık barınaklarına alınan ve görevliler tarafından biber, elma, havuç, ıspanak, kabak gibi besin değeri yüksek meyve ve sebzeler ile beslenen su aygınlarına kışın enerjilerinin yüksek tutulması için kurutulmuş incir, üzüm ve keçi boynuzu takviyesi yapılıyor. Görevlilerin elleri ile beslediği su aygırları, ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.
'YAĞ TABAKASININ ARTMASI GEREK'
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, havaların soğumasıyla hayvanları kışlık barınaklarına almaya başladıklarını söyledi. Kış aylarında menülerin de değişmeye başladığını ve hayvanları daha çok enerji verecek besinler ile beslemeye başladıklarını anlatan Özsöyler, şunları kaydetti: 
"Su aygırları için de kışa özel menü hazırladık. Hipopotamları elma, havuç, ananas, pırasa, biber, domates, limon, kış kabağı gibi meyve-sebze ağırlıklı besinlerle besliyoruz ama bu hayvanların derilerinin altındaki yağ tabakalarının üşümemeleri için enerjilerinin artması gerekiyor. Havaların soğumasıyla birlikte hayvanları daha çok enerji verecek ve kendilerini daha çok sıcak tutacak besinlerle beslemeye başladık. Kışlık menülerimiz şu anda verilmeye başlandı. Hayvanlarımızı kuru incir, kuru üzüm gibi kendilerini sıcak tutacak besinlerle besliyoruz. Hipopotamların biz de hem yazlık hem kışlık barınakları mevcut. Özellikle bu hayvanlar suyu ve çamuru çok seven hayvanlardır. Bu hayvanların derilerinin mutlak suretle kurumaması gerekiyor, bu yüzden sulu alanları tercih ediyorlar. Bu nedenle su aygırlarımızın yazlık ve kışlık barınaklarında havuzlarımız bulunuyor. Kışlık havuzlarımız aynı zamanda ısıtmalı havuzlardır. Kışın da havuzlarını ısıtarak kendilerine doğal bir ortam sağladık. Doğal yaşam merkezimizde 3 tane hipopotam bulunmakta. Bunlar dev hipopotamlar. Şu anda hipopotamlarımızı elma, havuç, ananas, pırasa, biber, domates, kış kabağı gibi meyve sebze ağırlıklı besliyoruz. Yine bunun yanında kuru yonca, kuru üzüm, kuru incir, keçiboynuzu gibi takviye ürünlerle destekliyoruz. Çünkü bu hayvanların derilerinin altındaki yağ tabakalarının üşümemeleri için artması lazım. Bu yağ oranlarını artırmak için hem enerji verecek hem de yağ tabakası oluşturacak besinlerle kendilerini besliyoruz. Her hipopotamımız günde yaklaşık olarak 50 kilo meyve ve sebze tüketiyor. Bu hayvanlarımıza ayrıca enerjilerini yüksek tutmak için kuru incir, yonca, üzüm ve keçiboynuzu takviyesi yapıyoruz."
11 AYDA 4 MİLYON 100 BİN ZİYARETÇİ
Gaziantep Hayvana Bahçesi'nin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Özsöyler,
''Doğal yaşam parkımız Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü dünyanın ise 4'üncü doğal yaşam parkı. Burada yıllık 5 milyon misafir ağırlıyoruz. Burası Türkiye'nin her noktasından ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi sürecinde biraz ziyaretçi sayımız düşmüştü. Pandemi sonrasında insanlar açık alanlara daha çok revaç göstermeye başladı. Şu ana kadar 4 milyon 100 bin ziyaretçimiz oldu. Yıl sonuna kadar bu rakamı 5 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Okulların ara tatil olmasıyla birlikte ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış yaşandı" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-11-16 09:24:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te bir tırda 30 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir tırda 30 kilo 650 gram uyuşturucu ...
(Görüntülü)GAZİANTEP VE ŞANLIURFA?DAKİ ?GİRDAP? OPERASYONUNDA 17 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP VE ŞANLIURFA?DAKİ ?GİRDAP? ...
Gaziantep ve Şanlıurfa´daki `Girdap´ operasyonunda 17 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep ve Şanlıurfa´daki `Girdap´ operasyonunda 17 ...
Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ...
İslahiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER İslahiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ...
(Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 33,2 KİLO UYUŞTURUCUYU &#039;ONİX&#039; BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 33,2 KİLO ...
Hafif ticari araçtaki 33,2 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu 
YEREL HABERLER Hafif ticari araçtaki 33,2 kilo uyuşturucuyu 'Onix' ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te 33 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 33 kilo 200 gram uyuşturucu ele ...
Halı sahada unutulan eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Halı sahada unutulan eşyaları ihtiyaç sahiplerine ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 2 KİŞİNİN PARASINI GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 2 KİŞİNİN PARASINI ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 4 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 4 KİŞİYİ DOLANDIRAN ...
Gaziantep'te 4 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ...
Gaziantep'te yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne yeni statü
YEREL HABERLER Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne yeni statü
Gaziantep'te yargı reformuyla ilgili panel düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yargı reformuyla ilgili panel düzenlendi
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE İŞYERİ HIRSIZI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE İŞYERİ HIRSIZI SUÇÜSTÜ ...
Gaziantep'te kumar oynayan 44 kişiye 25 bin 564 TL ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te kumar oynayan 44 kişiye 25 bin 564 TL ...
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi İstanbul'daki ...
GRAFİKLİ - Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirveyi gördü
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.