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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Maximilon' ile yapılan aramada 30 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucunun taşındığı TIR'ı tespit etti. Takibe alınan ve plakası açıklanmayan TIR, kent girişinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Maximilon' ile yapılan aramada, TIR'ın tabanına yapılmış gizli bölmede 30 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Ekipler, ismi açıklanmayan TIR sürücüsünü gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-16 10:30:46



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