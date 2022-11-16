Su borusunu temizlediği çatıdan düşerek öldü

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Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 5 katlı binanın çatısında su borusu temizliği yaparken düşen işçi Murat Türkoğlu (37), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Türkoğlu, 5 katlı binanın çatısında, su borusu temizliği yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan işçiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, Türkoğlu'nu, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Murat Türkoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-11-16 12:03:30



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