Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep´te

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep´e geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde tarifeli uçakla Gaziantep´e geldi. Kılıçdaroğlu´nu Gaziantep Havaalanında CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Neşet Uçar ve çok sayıda partili karşıladı.

Kılıçdaroğlu´nun bir otelde gerçekleştireceği görüşmelerin basına kapalı olduğu belirtilirken, yarın Kilis´te çeşitli programlara katılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GüneşAhmet ATMACA

2022-11-16 18:57:52



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