Milli takıma Gaziantep'te davullu, baklavalı karşılama



Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP,(DHA)A Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı 2-1 mağlup etti karşılaşmanın ardından Çekya maçı için Gaziantep'e geldi. Özel uçakla kente gelen kafileyi, havalimanında çok sayıda taraftar davullu, baklavalı karşıladı.

Çekya ile 19 Kasım'da Gaziantep'te hazırlık maçı oynayacak A Milli Futbol takımı, mücadele için kente geldi. Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse götürüldü. Taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşan milli takım kafilesine baklava ikram edildi. Ayrıca davul-zurna eşliğinde otobüse binen futbolcular ve teknik heyet konaklamak üzere otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcuların gelişi

Davul zurnalı karşılama

Baklava ikram edilmesi

Taraftarların coşkusuDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-11-17 09:03:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.