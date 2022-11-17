Milli takıma Gaziantep'te davullu, baklavalı karşılama

Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP,(DHA)A Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı 2-1 mağlup etti karşılaşmanın ardından Çekya maçı için Gaziantep'e geldi. Özel uçakla kente gelen kafileyi, havalimanında çok sayıda taraftar davullu, baklavalı karşıladı.
Çekya ile 19 Kasım'da Gaziantep'te hazırlık maçı oynayacak A Milli Futbol takımı, mücadele için kente geldi. Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse götürüldü. Taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşan milli takım kafilesine baklava ikram edildi. Ayrıca davul-zurna eşliğinde otobüse binen futbolcular ve teknik heyet konaklamak üzere otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Futbolcuların gelişi
Davul zurnalı karşılama
Baklava ikram edilmesi
Taraftarların coşkusuDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2022-11-17 09:03:39
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