Yangında dumandan etkilenen küçük Ebrar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te evde yalnız başınayken çıkan yangında dumandan etkilenen Ebrar Ok (4), tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Girne Mahallesi´nde 8 Kasım günü Ok ailesinin oturduğu 2 katlı evin birinci katında, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Annesi komşuya giderken evde yalnız başına bıraktığı Ebrar Ok, yangında dumandan etkilendi. Yangın söndürülürken, küçük Ebrar, sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisin süren Ebrar Ok, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ebrar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-11-17 13:11:40



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