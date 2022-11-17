Gaziantep'te lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı



Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen minibüsteki Mehmet Nuri Siyahtoprak (53) hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nurdağı-Gaziantep yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Umut Kurt yönetimindeki 34 DHS 240 plakalı minibüs, iddiaya göre, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, Mehmet Nuri Siyahtoprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Umut Kurt ile minibüste bulunan Nurcan Kurt, Mesude Durmuş, Sabriye Siyahtoprak, Leyla Siyahtoprak, Bahar Siyahtoprak, Veysel Siyahtoprak, Mahmut Siyahtoprak, Aslıhan Siyahtoprak ve Deniz Siyahtoprak ise ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-11-17 13:15:59



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