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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski polis memurunun öldürdüğü eşi Derya toprağa verildi

DHA

Eski polis memurunun öldürdüğü eşi Derya toprağa verildi


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis memuru Mehmet Yavuz'un (52) tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Derya Yavuz (42), toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Yavuz ile bir akrabası, yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün gece Merveşehir Mahallesinde meydana geldi. Eski polis memuru Mehmet Yavuz beraberindeki bir yakını ile birlikte, boşanma aşamasındaki eşi Derya Yavuz´un yaşadığı siteye gitti. Derya Yavuz ile site önünde karşılaştığı ve eve girmek istediğini söyleyen eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Yavuz, yanındaki tabanca ile eşine peş peşe ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Derya Yavuz´un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Mehmet Yavuz ile yanındaki akrabasını yakalayıp, gözaltına aldı.
Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Derya Yavuz´un cenazesi, toprağa verildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Gaziantep Valiliği´nden açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:
"16.11.2022 Çarşamba günü ilimiz Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi 20 No'lu Cadde üzerinde işlenen cinayet olayında, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Y. tarafından tehdit edildiği gerekçesi ile 06.01.2021 tarihinde 1 ay süre ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında önleyici tedbir kararı uygulanan, ancak sonrasında devam eden koruyucu/önleyici herhangi bir tedbir kararı bulunmayan D.Y.'nin ateşli silahla uğradığı saldırı sonucunda öldürüldüğü anlaşılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 1'i 2016 yılında 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkartılan eski emniyet mensubu olan eşi olmak üzere toplamda 2 şüpheli olayın hemen akabinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."
Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-11-17 13:51:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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