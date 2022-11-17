Çekya Milli Takımı, Gaziantep'e geldi

Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Çekya Milli Takımı, Türkiye ile cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçı için Gaziantep'e geldi.
A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam kente gelmesinin ardından Çekya kafilesi de bu akşam Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı. Çekya oyuncuları ve takım yöneticileri güvenlik önlemleri altında konaklayacakları otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldılar.
A Milli Futbol Takımı, Çekya Milli Takımı ile cumartesi günü saat 20.00'de Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çekya Milli Takımı'nın Gaziantep Havaalanına inmesi
Oyuncuların havalimanından çıkması
Polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri
Futbolcuların otobüsle çıkması
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-11-17 22:05:57
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