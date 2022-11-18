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Çekya Teknik Direktörü Silhavy: Birkaç gömlek büyük bir takımla oynayacağız

DHA

Çekya Teknik Direktörü Silhavy: Birkaç gömlek büyük bir takımla oynayacağız


Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Çekya Milli Takım Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, Çekya Milli Takımı'nın her maça kazanmak için çıktığını belirterek, "Türkiye Milli Takımı'nın ne kadar güçlü olduğunu ve taraftarının ne kadar coşkulu olduğunu biliyoruz. Daha önceki maçlara göre birkaç gömlek büyük bir takımla oynayacağız" dedi.   
Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy ile savunma oyuncusu Vladamir Coufal, yarın Türkiye ile Gaziantep'te oynayacakları hazırlık karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenlediler.
Jaroslav Silhavy, Türk Milli Takımı'nın bireysel anlamda önemli oyuncuları olduğunu ifade ederek, yarın kendilerini güçlü bir maçın beklediğini belirtti.
Hesaplarının takımın iskeletini bozmadan birkaç oyuncu değişikliği ile oynamak olduğunu ve 2 gündür Türk Milli Takımı ile ilgili hazırlık ve analiz toplantıları yaptıklarını vurgulayan Jaroslav Silhavy, "Hazırlık kampındaki ikinci maçı oynayacağız. İlk maçta karşılaştığımız takıma göre birkaç gömlek daha üst bir takımla oynayacağız. İlk maça göre daha zor bir maç olacak. Türk taraftarların ne kadar ateşli olduğunu ve Türk Milli Takımı'nın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bireysel anlamda önemli oyuncular var. Bu oyuncuların ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Yarın bizi güçlü bir maç bekliyor. Hesaplarımızı takımın iskeletini koruyup bu iskelet üzerinde birkaç oyuncu değişikliği ile planlıyoruz. Amacımız burada birçok oyuncunun neler yapabileceğini görmek. Bu maç ile ilgili hazırlık toplantısı yaptık. İzlediğimiz maç videolarında gerekli analizleri yaptık" dedi.
"SAVUNMADA SIKI DURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Türk Milli Takımı karşısında çalışmalarını tamamladıklarını belirten Jaroslav Silhavy, savunmada sıkı durmayı düşündüklerini aktararak, `´Özellikle hücumda çok iyi ayakları olan bir takım. Türkiye´nin bitiricilik anlamında önemli oyuncuları var. Alan bulduklarında bunu çok iyi değerlendiren bir takım. Yarın biz alan vermeden savunmada sıkı durmayı düşünüyoruz. Buraya katılan ve bizimle oynayan oyuncular bunu hak eden oyunculardır. Elimizdeki bütün Çek oyuncular arasından burayı hak eden oyuncular seçiyoruz. Özellikle ilk defa oynayan oyuncular ellerinden gelenleri yapıyorlar. Bunun yanı sıra ilk maçında gol atan oyuncularımız da oldu. Yeni yüzleri görmek elbette bizim mutlu ediyor. Futbolda bunlar mümkün ancak 3 büyük takımdan oyuncu alamamak elbette ki bizi mutlu etmedi. Her maçta iyi oyun sergilemek istiyoruz ve iyi sonuçlar almak istiyoruz. Her maçta oyuncuların genel durumunu hücuma savunmaya ne katkı verdikleri ve kullanılan farklı tarzlara ne şekilde uyum sağladıklarını görmeye çalışıyoruz. Yarınki maça gelecek olursak her zaman görmeye alıştığımız oyuncular olmayacak. Yeni arkadaşların genel oyun tarzına ne gibi uyum sağlayıp sağlamadıklarını görmeye çalışacağız" diye konuştu.
COUFAL: GÜZEL BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR
Çekya Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Vladamir Coufal ise güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ve izleyicileri güzel bir maçın beklediğini kaydetti.
Coufal, Türkiye Milli Takımı´nın hem geçmişte hem de şimdi güçlü bir takım olduğunu ve önemli oyunculara sahip olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:
"Böyle bir maç için motivasyona ihtiyacımız yok. Güçlü rakip ve güzel bir zemin yarın bizi bekliyor. Biz de son birkaç maçta kaybetmedik. Geçmişe bakmak istemiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yarın güzel bir atmosferde futbol oynayacağız. Türk Milli Takımı çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Bu geçmişte de böyleydi, şu anda da böyle. Biz de bu maça iyi hazırlandık. Hocalarımız gerekli analizleri yaptılar. Dün hazırlık toplantıları yaptık. Yarın da yapacağız. Rakibimiz güçlü ayaklardan oluşmasına rağmen çok iyi hazırlanarak kazanmak için oynayacağız. İlk defa Dünya Kupası'nda şahsen tanıdığım 5 arkadaşım olacak. Bunun dışında tanıştığım birçok oyuncu orada. Kimi destekleyeceğim konusunda kafam karışık. Ama Brezilya'yı destekleyeceğim. Tahminim ve isteğim Brezilya´nın kazanması. Bir kere yeni gelen arkadaşlarla çok güzel anlaştık ve hocalarımız bizi güzel hazırladı. Hangi durumlarda baskı yapıp hangi kanatlardan oynamamız gerektiğine iyi hazırlandık."
Öte yandan Çekya Milli Takımı yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışmaları ile devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Jaroslav Silhavy'nin açıklamaları
Vladamir Coufal´ın açıklamaları
Antrenmandan görüntüDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2022-11-18 18:11:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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