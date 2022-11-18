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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Samet Akaydın'ın Çekya maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 1'den CANLI yayınlamaktayız.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep

2022-11-18 18:16:00



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