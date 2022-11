Stefan Kuntz: Oyun kalitemizi yükseltmek istiyoruz

Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takımın hedeflerine doğru belirlediği yolda iyi ilerlediğini belirterek, tüm maçlarda en mantıklı kadro ile oyun kalitesini yükselterek devam etmek istediklerini söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Samet Akaydın, yarın Çekya ile Gaziantep'te oynanacak özel maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kuntz'un sandalyeden düşmesi sonrasında toplantı salonunda gülüşmeler oldu.

Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın belirlediği yolda iyi ilerlediğini söyleyerek,´´Kendi oyunumuzu en iyi şekilde diğer maçlara hazırlık olarak nasıl değiştirebilir, üzerine neler koyabiliriz diye düşünüyoruz. Böylelikle mart ayındaki hazırlığa en iyi şekilde nasıl yönelebiliriz diye hazırlanıyoruz. Bazı sistemleri 90 dakikaya hatasız olarak yaymak mümkün değil. Yaptığımız analizlerde hatalarımızı görerek oyun kalitemizi yükseltmek istiyoruz. Takımın kendi içerisindeki ruh hali de çok önemli. Biz bir aile olmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncular kadrodan ayrılmak zorunda olsalar bile gelecek oyuncular aynı şekilde oyuna istekli bir şekilde adapte oluyorlar" dedi.

"ARDA ÇABUK ADAPTE OLDU"

Milli takıma yeni katılan genç futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuşan Kuntz, Arda´nın beklediğinden daha olgun bir oyuncu profiline sahip olduğunu kaydederek, Arda´nın gelişinin takıma pozitif yansımalarının olduğunu ifade etti.

Kuntz, "Arda Güler'le ilgili şunu söylemek isterim ki beklediğimden daha olgun bir oyuncu profili. Bize ve takıma pozitif yansıdı ve rahat adapte oldu. Bizlere bu biraz sürpriz oldu. Bunlar yarın sahaya nasıl yansır, bunu zamanla göreceğiz. Önemli olan genç oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları. Hem onlara hem bize yardımcı olacak şekilde hareket etmemiz lazım. Koruma anlamında riski azaltıp buna göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

"TAKIMIMIZ İZLEDİĞİ YOLDA İYİ İLERLİYOR"

Stefan Kuntz, sandalyeden düşmesiyle ilgili olarak esprili bir dil ile sorulan soruya da takımın kalitesinin Avrupa kupasında oynayacak kalitede olduğunu ve bunun içinde çalıştıklarını aktardı. Kuntz, mantıklı eleştirilere açık olduğunu ve koltuktan düşüp kalktığı gibi birkaç defa kalkarak yoluna devam edeceklerini söyledi.

Kuntz, "Yerli hoca getiriyorsunuz, yabancı hoca mantıklı olur diyor. Yabancı gelince yerli mantıklı olur diyor. Nedense her yerde herkes hocadan daha iyi biliyor bu işi. A Milli Takım teknik direktörü iseniz öyle yaşamayı bileceksiniz. Gerçekten mantıklı eleştirilere karşı bugüne kadar bir şey söylemedim ve severek karşılıyorum. Sonuçta çoğu eleştirilerin arkasında farklı konular olabiliyor, bunun da bilincinde olmamız lazım. Kendimizi yıpratmadan işimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Sonuçta her gün bir şeyler öğreniyorum ve doğru yoldan devam etmeye çalışıyorum. Takımımız iyi ve iyi bir yolda gidiyor. Takımın kalitesi Avrupa kupasında oynayacak kalitede. Bunun için çalışacağız. İnsanlar ne diyorsa kulak asmayacağım. Ve koltuktan düştüğüm gibi birkaç defa kalkacağım" şeklinde konuştu.

"SAHA İÇERİSİDNE DENGE ÖNEMLİ"

Genç oyuncuların saha içerisinde tecrübeli oyuncular ile oynadığı zaman dengeli bir oyun olduğunu ve bunun yansımasının da pozitif olduğunu kaydeden Kuntz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk etapta farklı kulüpten farklı seviyede oyuncular alabiliyor olmamız, Türk kulüplerinin son zamanlarda iyi iş çıkarmasındandır. Genç oyuncular için denge çok önemli, maç içerisinde çok baskın olmayan bir oyunda olmaları. Yaş olarak daha tecrübeli oyuncular ile oynamaları onlar için daha iyi olabilir. Tecrübeli oyuncuların genç oyunculara destek olması saha içerisindeki en önemli dengelerden birisidir. Uzun vadeli bir yolculuk olduğu için düşüncelerimizi ve planlarımızı uzun süreli yapıyoruz. Oyuncularımızın daha çok düşünce sarf etmesini ve bilincine varmasını önemsiyoruz. Analiz yapıldığında oyuncularımızın biraz daha direkt iletişime girmesi gibi bir ortamdan geliyorum. Burada da bir gelişim görüyoruz. Oyuncuların biraz daha içe kapanık olduğunu ve öz eleştiri konusunda tecrübesiz olduğunu söylediler. Oyuncuların bize vermiş oldukları sinyaller bambaşka yerlere doğru gidiyor."

SAMET AKAYDIN: GAZİANTEP´E İYİ OYUN İZLETMEK İSTİYORUZ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samet Akaydın ise Diyarbakır´da oynadıkları İskoçya karşılaşmasında çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, aynı atmosfer ortamında Gaziantep´te oynayıp iyi bir oyun izletmek istediklerini söyledi.

Akaydın, "Diyarbakır´da çok iyi bir atmosfer vardı. Biz de iyi bir oyun ile galip gelerek onlara armağan verdik. Gaziantep´te de çok iyi karşılandık. İyi bir oyun ile Gazianteplilere güzel bir oyun izletmek istiyoruz. İyi bir oyun ile hocamızın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. A Milli Takım çok farklı bir duygu. Burası inanılmaz bir yer. Her Türk futbolcunun hayalidir. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Hocalarımdan çok şey öğreneceğim. Burada oynamak zor bir sistem. Bu sisteme çok yabancı olduğumu düşünmüyorum. Üstesinden en iyi şeklide geleceğimi düşünüyorum. İnşallah elimden geleni yapacağım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan A Milli Takımı, Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışmaları ile devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Stefan Kuntz´un açıklamaları

Samet Akaydın´ın açıklamaları

Antrenmandan görüntüDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

