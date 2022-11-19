Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, para meselesinden çıkan kavgada kendisine saldırdığını öne sürdüğü kuzeni Alaattin Çelik'i öldürüp, 2 akrabasını yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Bekir Çelik, cezaevinde intihar etti.

Olay, 10 Mayıs'ta, İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kuzeni iddiaya göre, para meselesi nedeniyle amcalarının oğlu olan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Bekir Çelik'in muayenesine gitti. Burada çıkan tartışmada Alaattin Çelik ve yanındakiler doktor Çelik'i darbetti. Bekir Çelik ise kendisine pala ve bıçakla saldıran kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi yaralandı. Doktor Bekir Çelik, olayın ardından tutuklandı.

Hakkında 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açılan doktor Bekir Çelik, 30 Eylül'de 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada; insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu ve hayatı boyunca bunun için çalıştığını söyledi. Doktor olarak mahkemede bulunduğu için utanç ve pişmanlık duyduğunu söyleyen Çelik, "Muayenehaneme gelerek beni darbettiler. Öldürme niyetim bulunmadan, hedef gözetmeden ateş ettim" dedi.

Doktor Bekir Çelik, bu sabah Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde görevliler tarafından ranzasına asılı bulunan Çelik, otopsi işlemleri için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-11-19 13:39:49



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