Eşini öldüren eski polis memuru ve oğlu adliyede



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, boşanma aşamasındaki eşi Derya Yavuz´u (42) tabanca ile vurarak öldüren KHK ile ihraç, eski polis memuru Mehmet Yavuz (52) ile oğlu Mehmet Yavuz (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, perşembe gecesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Eski polis memuru Mehmet Yavuz ile beraberinde kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Mehmet, boşanma aşamasındaki eşi Derya Yavuz´un yaşadığı siteye gitti. Derya Yavuz ile site önünde karşılaştığı ve eve girmek istediğini söyleyen eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Yavuz, yanındaki tabanca ile eşine peş peşe ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Derya Yavuz´un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Derya Yavuz, toprağa verilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli baba ile oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.

Mehmet Yavuz ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-11-19 14:54:03



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