Eşini öldüren eski polis memuru ve oğlu adliyede (2)

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BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST KALDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Yavuz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, oğlu Mehmet Yavuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-11-19 16:54:17



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