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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye - Çekya: 2-1

DHA

Türkiye - Çekya: 2-1


Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: William Collum, David McGeachie, Francis Connor
TÜRKİYE: Doğan Alemdar Samet akaydın, Çağlar Söyüncü (Dk. 59 Cenk Özkacar), Ozan Kabak (Dk.59 Tayyip Talha Sanuç), Salih Özcan, Onur Bulut, Hakan Çalhanoğlu(Dk. 80 Berkay Özcan), Eren Elmalı, Doğukan Sinik (Dk. 68 Arda Güler), Cengiz Ünder (Dk. 80 İsmail Yüksek), Enes Ünal (Dk. 68 Cenk Tosun)
ÇEKYA: Pavlenka (Dk. 46 Koubek), Matejü (Dk. 90 Stronati), Brabec, Zima, Coufal, Soucek, Kral, Barak (Dk. 80 Rusek), Zmrhal (Dk. 73 Navratli), Cemy (Dk. 73 Schwarz), Pekhart (Dk.46 Chytil)
GOLLER: Dk. 31 Enes Ünal, Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 56 Cerny (Çekya)
8´inci dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takımın atağında Eren Elmalı´nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu´nun şutu az farkla auta çıktı.
13´üncü dakikada orta alandan gelişen Türkiye atağında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu´nun sert şutunu kaleci Pavlenka son anda kurtardı.
31´inci dakikada Cengiz Ünder´in savunma arkasına gönderdiği pasıyla buluşan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
56´ncı dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vaclav Cerny'nin şutunda yerden seken top kaleci Doğan´dan da sekerek ağlara gitti: 1-1.
66´ncı dakikada Cenk Özkacar´ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.
70´inci dakikada Cengiz`in vuruşunda kaleciden dönen topu Hakan Çalhanoğlu, plase vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.
89´uncu dakikada Eren´in pasıyla ceza alanında buluşan Berkay´ın vuruşu auta gitti.
Karşılaşma milli takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-11-19 22:00:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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