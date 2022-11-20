Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, husumetli olan 2 aile kavga ederken, bu sırada sokakta oynayan 3 çocuk, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Sıraç Çeliktop (5), Serdar Aşık (9) ve Zeki Avcı'ya (10) isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Sıraç Çeliktop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-11-20 13:03:52



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