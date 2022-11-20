Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 4 roket düştü

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden atılan 4 roket mermisi düştü.

Gece saatlerinde Suriye'deki PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen 4 roket mermisi Gaziantep'in Karkamış ilçesinoe boş araziye düştü. Saldırı nedeniyle bölgede oturanlar endişelenirken, olayda yaralanan olmadı. Roketatar mermilerinin düştüğü yerlerde önlem alınarak inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-11-20 22:47:31



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