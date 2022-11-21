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Gaziantep Valisi Davut Gül: Terör örgütü tarafından Fırat´ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan-roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir, 2´si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır.DHA-Flaş Haber Türkiye-Gaziantep

2022-11-21 12:16:48



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