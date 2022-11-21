Karkamış´a roketli saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

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Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/KİLİS, (DHA)GAZİANTEP´in Karkamış ilçesine, Suriye´nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG´li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2´si ağır, 6 kişi de yaralandı.

Suriye´nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG´li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği 5 roket mermisi, yerleşim yerlerine isabet etti. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2´si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Terör örgütü tarafından Fırat´ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2´si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDISaldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi.Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgili kişiler bölgeye hareket etti.Dün gece de yine teröristler tarafından Karkamış´a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep

2022-11-21 12:18:23



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