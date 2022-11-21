Karkamış´a roketli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (3)



EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLEN İLÇEDE HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Gaziantep´in Karkamış ilçesine, Suriye´nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG´li teröristlerce düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 10 kişinin de yaralandığı havanlı ve roketli saldırı sonucu birçok ev, iş yeri ve araç hasar gördü. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluştu. 1 öğretmenin şehit olduğu saldırının ardından ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Patlamanın oluşturduğu basınçla okulların ve roket ile havanların düştüğü bölgelerdeki ev ve işyerleri ile araçların da camları kırıldı. Karkamış Sınır Kapısı yakınında bulunan TIR da saldırının hedefi oldu. Yakınına düşen roketin yangın çıkarmasıyla TIR, kullanılamaz hale geldi. Bölge halkı, ev ve iş yerlerinin önünden cam kırıklarını ve şarapnel parçalarını toplamaya başladı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-21 13:53:00



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