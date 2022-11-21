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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karkamış´a roketli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (4)

DHA

Karkamış´a roketli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (4)


VALİ GÜL: MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR
Gaziantep´in Karkamış ilçesine, Suriye´nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG´li teröristler tarafından düzenlenen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve protokol üyeleri ile birlikte patlamanın olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.
Vali Gül, toplamda 10 yaralı olduğunu ve bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin misli ile karşılık vermeye devam ettiğini kaydeden Gül, şöyle konuştu:
''Bazen patlamalar devam edebiliyor. Özetle 2 tane okulumuzda sıkıntımız var. Doğrudan bu okula isabet etmedi ama sesten ve basınçtan dolayı zarar gördü. Camları kırıldı ve arkadaki evlerde zarar var. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Şehit ve yaralılarımız var. Bakanımız süreci baştan sona takip ediyor. Onlar gelecekler buraya. Dolayısıyla biz yaralıları ziyaret ediyoruz ve olayın olduğu bölgeleri ziyaret ederek tedbir alıyoruz. TSK misli ile karşılık veriyor, atışlar devam ediyor. Biraz sabırla süreci takip etmemiz lazım. Yaralılardan 2´sinin durumu ağır. Bizler de süreci takip ediyoruz. Karşılıklı atışlar devam ettiği için hasar gören ev ve iş yerleri ile ilgili sayılar da değişebiliyor.''DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-11-21 14:10:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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