Karkamış'a roketli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (5)

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TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Gaziantep´in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG´li teröristler tarafından düzenlenen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Karkamış´ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı.

Öte yandan terör örgütü tarafından atılan roketlerin bulunduğu ev ve iş yerlerinde de inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-11-21 14:58:57



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