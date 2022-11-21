Karkamış'a roketli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (8)



VALİDEN YARALILARA ZİYARET

Gaziantep´in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG´li teröristlerce düzenlenen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli ve havanlı saldırının ardından Vali Davut Gül ile beraberindekiler, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Okulda yaralanan öğretmenlerden biri, ziyarette Vali Gül'e "Çok şükür iyiyiz. Sadece öğrencilerimizin yanında ağlayamadık bile. Sizlere ilginizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

4 YAŞINDAKİ HASAN, CHP'Lİ VEKİLİN YEĞENİYMİŞ

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Hasan Karataş'ın (4), CHP İzmir Milletvekili Ali Mahir Polat'ın yeğeni olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-11-21 15:58:34



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