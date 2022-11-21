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DHA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,  terör saldırılarında 3 okulun hedef alındığı Karkamış' ta eğitime 1 hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.  DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep
2022-11-21 17:02:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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