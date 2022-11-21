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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör saldırılarında 3 okulun hedef alındığı Karkamış' ta eğitime 1 hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Gaziantep

2022-11-21 17:03:23



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