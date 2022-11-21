Karkamış'a roketli saldırı: 2 ölü, 10 yaralı (10)- Yeniden



Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Karkamış'a roketli saldırı' başlıklı haberlerimizi son gelişmelerle birlikte ölü sayısını da düzelterek yeniden geçiyoruz. DHA

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YENİDEN

Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞAhmet ATMACA/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP´in Karkamış ilçesine, PKK/YPG´li teröristler tarafından roket ve havan saldırısı düzenlendi. 3 okulun da hedef alındığı saldırılarda ücretli öğretmen Ayşenur Alkan (22) ile Hasan Karataş (5) yaşamını yitirdi. Aralarında 5 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken, Karkamış´a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıların son bulması için terörü temizleyeceklerini belirterek, "Bir terör devletini yanımıza komşu yapmak isteyenler esas itibari ile Türkiye´yi gelecek yıllarını ambargo altına almak isteyenlerdir" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise saldırılar nedeniyle Karkamış´ta okullarda bu hafta eğitime ara verildiğini söyledi.

Suriye´de terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye´nin Ayn El Arap bölgesinde dün gece teröristler tarafından Gaziantep´in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketler boş araziye düşerken, teröristlerin bulunduğu alanlar ateş altına alındı.

BİRBİRİ ARDINA ROKETLER ATILDI

Karkamış´a bugün saat 11.15´ten itibaren Ayn El Arap bölgesinden birbiri ardına roketli saldırılar düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği roket ve havanlar Karkamış ilçe merkezinde bulunan Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Karkamış Anaokulu ile 2 eve isabet etti. Saldırılarda ateşlenen ve ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet ederek patlayan roket ve havan mermilerinin şarapnelleri çok sayda ev, işyeri ve hasara da yol açtı.

AYŞENUR ÖĞRETMEN ŞEHİT OLDU

Teröristlerin saldırdığı noktalardan birisi olan Kocatepe İlkokulunda ücretli öğretmenlik Ayşenur Alkan'dan acı haber geldi. Öğrencilerin tenefüste olduğu bir sırada gerçekleşen saldırıda öğretmenler odasında bulunduğu sırada Ayşenur Alkan, yakına düşen roketin şarapnel parçalarının isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yaralı öğretmen kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

ÖĞRENCİLER SIĞINAĞA GİREREK SALDIRIDAN KURTULDU

Kocatepe İlkokuluna yapılan saldırının ardından buraya 200 metre uzaklıktaki Nigar Ertürk Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri, öğrencilerini sınıflardan tahliye ederek zemin kattaki sığınağa yönlendirdi. Öğrencilerin sığınağa girmesinden birkaç dakika sonra teröristlerin ateşlediği roket bu kez lisenin bahçesinde patladı. Duvarları hasan gören, camları kırılan ve büyük hasar oluşan okulda, öğrencilerin tahliye edilmiş olması büyük bir faciayı önlemiş oldu. Patlamanın ardından öğrenciler, okula gelen ailelerine teslim edilerek evlerine gönderildi.

KÜÇÜK HASAN ÖLDÜ, YENGESİ VE KARNINDAKİ BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA

Saldırılar sırasında bir roket ise Etiler Mahallesinde yaşayan Karataş ailesinin evine isabet etti. Patlamada evde bulunan Hasan Karataş (5) hayatını kaybetti, 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karataş ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve ilk etapta yaşamını yitirdiği belirtilen ancak yapılan müdahale ile geri döndürülen Büşra Karataş ile karnındaki 5 aylık bebeği yoğun bakımda tedaviye alındı. Halen yoğun bakım ünitesinde entübe durumda olan anne ve bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

BAKAN KOCA: BİRİ ÇOCUK OLMAK ÜZERE 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan havan topu saldırısı hakkında son durumu açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gaziantep Karkamış'a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Karkamış´a yönelik saldırıda patlamaların oluşturduğu basınç ile onlarca ev ve işyerinde hasar oluştu. Saldırılarda şarapnel parçalarına hedef olarak yaralanan toplam 19 kişi hastanelere kaldırıldı. Gaziantep, Nizip ve Karkamış´taki hastanelerde tedavisi süren yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

TERÖR MEVZİLERİ UÇAKLARLA VURULDU

Karkamış´ta büyük panik ve tedirginliğe yol açan saldırının ardından teröristlerin bulunduğu alanlar da Türk savaş uçakları ve sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarının keşif ve gözetleme faaliyeti ile yeri tespit edilen teröristler, sınırdaki obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınırken, bazı noktalar ise savaş uçakları tarafından vurularak imha edildi.

OBÜS MERMİLERİNE ŞEHİT ÖĞRETMEN İLE HASAN'IN İSİMLERİ YAZILDI

Karkamış'ta sivilleri hedef alan terör örgütüne TSK unsurları tarafından misliyle karşılık verilirken obüs mermilerinin üzerine şehit öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan'ın isimlerinin yazıldığı öğrenildi.

BAKAN SOYLU VE ÖZER KARKAMIŞ´TA

Yaşanan gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış´a geldi. Beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer ile birlikte saldırılarda hedef alınan okullar ile evlerde inceleme yapan bakanlar, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

SOYLU: SALDIRILAR TERÖRÜN İNSANLIKTAN YOKSUN YÜZÜNÜN SONUCUDUR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış ilçesine saat 11.15´ten itibaren 10 farklı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Soylu, terörün bölgeden temizlenene kadar mücadelenin süreceğini ve görevlilere teyakkuz halinde olmaları talimatı verdiğini belirterek şöyle dedi:

"Bugün buraya terör bölgesinden bir saldırı gerçekleşti. Dün akşam itibari ile saat 21.15´te antik alan dediğimiz bölgeye bir saldırı gerçekleşmişti ancak orası boş bir alandı. Bugün 11:15 sularında o saatten bu yana kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Hem Karkamış´ın içerisindeki sivil yerleşim yerlerine bir saldırı söz konusu hem de gördüğünüz gibi okullarımıza da bir saldırı söz konusu oldu. Atılan roket direk okula gelmedi ancak bahçe duvarının dışarısındaki yola isabet etti. Orada oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir kardeşimiz öğretmenimiz 22 yaşında Ayşenur Alkan şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yine mahalle içerisinde evleri isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu terörist saldırısı sonucunda maalesef bir duvarın içerisine girmek suretiyle orada 5 yaşında bir çocuğumuz Hasan Karataş rahmeti Rahmana kavuştu. Şehit oldu."

`5 AYLIK HAMİLE BÜŞRA KARATAŞ´IN VE BEBEĞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR´

Bakan Soylu, saldırı sırasında bir evin duvarına saplanan havan sonucu 5 aylık hamile olan Büşra Karataş´ın ilk anda ölü bilgisinin geldiğini, ancak hastanede entübe bir şekilde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Karataş´ın 5 aylık bebeğinin de doktorlar tarafından tedavi edilmeye çalışıldığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Hasan Karataş´ın hayatını kaybettiği yerde Büşra Karataş da 5 aylık hamileydi. O da karnından yara aldı. İlk anda bir ölü bilgisi geldi fakat şu anda entübe ve dualarımız onunla birlikte. Çocuğu ile ilgili de ilk anda böyle bir bilgi geldi onu da yaşatmaya çalışıyorlar. İnşallah o bebekte hayata tutunur tüm dualarımız bu yönde. Elbetteki bu terörün kuralsız insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur. Biz bu saldırıları yıllar önce de burada yaşadık. Dün akşam itibari ile Kilis Öncüpınar´a da aynı şekilde saldırı oldu. Bugün yine Kilis´e ÇNRA dediğimiz havan atışları gerçekleşti. Bu meselenin bir tek karşılığı var, atamayacak yere kadar atamayacak hale kadar terörü temizlemektir. Allah kimseyi kötü komşu sahibi yapmasın. Bir terör devletini yanımıza komşu yapmak isteyenler esas itibari ile Türkiye´yi gelecek yıllarını ambargo altına almak isteyenlerdir. Bu dün de çok net anlaşılmıştı bugün de çok net anlaşılıyor. 5 yaşındaki çocukların masum sivil vatandaşların üzerine bomba yağdıranlar, havan atanlar elbette bedel ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da ödemeye de devam edeceklerdir. Allah yaralılara şifa versin. Biz bu alandaki tüm değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla yaptık. Hangi tedbirleri daha alabileceğimizi hangi tedbirlerle bundan sonra adım atabileceğimizi arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Hem geçmiş olsun hem başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Özellikle hamile kardeşimize ve doğmamış bebeğini acil şifalar diliyorum. Bu mesele sona erene kadar ve terör çevremizden tamamen temizlenene kadar mücadele ettiğimiz arkadaşlarımıza bir tek talimatımız var teyakkuz halindeyiz.´´

BAKAN ÖZER: EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Karkamış´ta eğitime bir hafta ara verildiğini söyleyerek, zarar gören okulların tadilatlarına bir an önce başlanacağını kaydetti. Özer, saldırı sonucunda bakanlık olarak tüm aile ve öğrencilere psikolojik destek verileceğini aktararak, "Öncelikle herkese geçmiş olsun. Tabii ki acılıyız. 2 şehidimiz var. 10 yaralımız var. Yaralılarımıza ve özellikle hamile olan kardeşimize acil şifalar diliyorum. Bir öğretmenimizin şehit edilmesi bizi çok yaraladı. Okula böyle bir terör saldırısının yapılması bizi derinden üzdü. İçerde öğrencilerimizin kitaplarını defterlerini bırakarak sığınağa gitmeleri ve saldırı esnasında okulu terk etmeleri bizleri çok hüzünlendirdi. Öncelikle Ayşenur Alkan`a Allah´tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız bu hafta. Bu hafta Karkamış´taki tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Aynı zamanda hem bakanlık olarak hem Gaziantep´teki il milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte buradaki tüm öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve ailelerin psikolojik destek anlamında her türlü desteği sağlayacağız. Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız. Türkiye cumhuriyeti devleti aziz milletiyle birlikte bu tip saldırılara karşı dimdik ayakta duracaktır´´ diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GüneşAhmet ATMACA

2022-11-21 19:03:00



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