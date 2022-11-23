Terörün vurduğu Karkamış'ta yaralar sarılıyor (2)



ROKET DÜŞEN EVDEKİ ODA, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Suriye´nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG´li teröristlerin pazartesi günü Gaziantep´in Karkamış ilçesine düzenlediği roketatarlı saldırıda Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Ağgün ailesinin evi de hedef oldu. Evin çatısını delen roket mermisi, odaya düştü. Evde kimsenin olmadığı sırada teröristlerin yaptığı saldırıda roket mermisinin düştüğü oda, kullanılamaz hale geldi. Erol Ağgün ve ailesinin yaşadığı evde ekipler tarafından hasar tespiti yapılırken, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da inceleme yaptı. Esnafı da dolaşan Taşdoğan, terörün sivilleri hedef aldığını ancak Türk halkının teröre boyun eğmeyeceğini belirtti.

Öte yandan hasar tespit çalışmaları devam ettiği sırada eve gelen Ağgün ailesinin yakınları, karşılaştıkları manzara karşısında gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMAC

2022-11-23 13:46:14



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