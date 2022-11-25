Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te TIR, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada 33 ALK 929 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada kazayı görüp yavaşlayan Batuhan Ö.'nün kullandığı hafif ticari araca ise arkadan gelen 33 SK 178 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç, savrularak ters döndü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobildeki 5 kişi ve TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2022-11-25 13:34:07
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