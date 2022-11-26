Gaziantep´e şehit ateşi düştü

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)IRAK´ın Kuzey´inde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu´nun (25) acı haberi Gaziantep´teki baba evine ulaştı.

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesinde BTÖ mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu şehit düştü. Şehit Eyüp Uğurlu´nun acı haberi, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi´ndeki baba evine ulaştı. Şehit haberini alan baba Cemal Uğurlu ve aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk byrakları asıldı.

Bekar ve 8 kardeşi olduğu öğrenilen Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu´nun küçük yaşta annesini kaybettiği öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Gaziantep´te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-11-26 22:16:02



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