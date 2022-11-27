Küçük Firdevs evinde darbedilmiş bulundu, anne gözaltına alındı



Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Cihan Yıldız, kızı Firdevs Yıldız'ı (5), evinde darbedilmiş halde buldu. Hastaneye kaldırılan Firdevs'in günlerce aç bırakılıp, şiddet gördüğü ortaya çıktı. Küçük Firdevs yoğun bakıma alınırken, şüpheli olarak anne Fatma Yıldız gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre köyündeki arazisine giderek birkaç gün kalan Cihan Yıldız, eve döndüğünde kızı Firdevs'i darbedilmiş halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Firdevs Yıldız'ın yapılan kontrolünde günlerce aç bırakılıp, şiddet gördüğü tespit edildi. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen küçük Firdevs, yoğun bakıma alındı. Polis, şüpheli olarak yüzde 50 zihinsel engelli raporu olan anne Fatma Yıldız'ı gözaltına aldı. İfadesi alınan anne Yıldız, daha sonra İl Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne götürüldü.

'3'ÜNCÜYE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEK'

Eşi Fatma Yıldız'ın kız çocuklarını sevmediğini belirten Cihan Yıldız, "Bu olay, geçen yıldan beri devam ediyor. Diğer çocuklarıma da vuruyor ama kızım kadar değil. Eşimin raporu var; bugün yarın yine çıkacak. Bu 2'nci oldu, 3'üncü de çocuğumu öldürecek. Eve üst kat komşunun penceresinden girdim. Çocuğu içeride yatarken buldum. Gözleri şişmiş, kolları morluk içerisindeydi. Kollarında yine ısırık izleri vardı. Kızımın şu anda hayati tehlikesi yok. Fakat halen vücudundaki darp izleri duruyor. Benim halim ortada. Bu çocuklarıma nasıl bakacağım? Benim kimsem yok" dedi.

'CEZAEVİNDEN HİÇ ÇIKMASIN'

Eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Yıldız, "İsterim ki; raporu olduğu halde cezaevinden hiç çıkmasın. Müebbet yatsın. Çocuğuma da yazık, günah. Eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen hiçbir şekilde açmadı. Kiracının evinden girdim ve çocuğumu bu halde buldum. Gelmesem, yetişemesem; çocuğum belki de ölecekti. Devletimden çocuklarım için yardım istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-11-27 19:54:18



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